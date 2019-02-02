تيمور جنبلاط التقى وفودا روحية واجتماعية وبلدية وأهلية عرضت معه لقضايا ومطالب مختلفة

التقى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، في قصر المختارة، وفدًا دينيًّا ضخمًا ضمّ مشايخ أعيان وكبارًا من ​طائفة الموحدين الدروز​، تقدّمه الشيخ ​مروان فياض​. وتمنّى الوفد لجنبلاط "التوفيق في مسيرته السياسية والاجتماعية والوطنية في كلّ ما يؤدّي إلى خير الطائفة والوطن". وزار الوفد بعد ذلك "مجلس الدار".

والتقى وفدًا ضمّ أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية ومجلس الأهل لـ"مدرسة ​كمال جنبلاط​ الرسمية" في المختارة، شكر له "الدعم المعنوي والمادي للمدرسة ومشاركته في تدشين مبناها لتصبح نموذجية في ​لبنان​". ووعدت مديرة المدرسة منال حديفة بأن "تبقى "مدرسة كمال جنبلاط الرسمية" في طليعة المدارس في لبنان، وبأنّ المسيرة مستمرّة لدعم ​التعليم الرسمي​ فيكون قادرًا على المنافسة وإثبات النجاح".

بعد ذلك، التقى جنبلاط وفدًا من عائلات بلدة ​الجاهلية​، عرض لجملة مطالب وقضايا متّصلة بحاجات الأهالي.

ومن زوار المختارة، وفد بلدية ​كفرحيم​ برئاسة نسيب أبو خزام لعرض مطالب، وآخر من الأهالي في كفرحيم مع عائلة "أبو خزام" لمعالجة قضايا متعلقة بالعائلة، ووفد من اتحاد بلديات ​الشوف​ السويجاني برئاسة المهندس يحيى أبو كروم ورؤساء بلديات ​بعقلين​ ومزرعة الشوف و​الكحلونية​ وعين وزين والجديدة- ​بقعاتا​ و​السمقانية​ وعينبال وعترين.

من ثمّ، التقى وفدًا من حارة جندل مع المجلس البلدي، الّذي طالب بـ"معالجة تلوث ​مياه الشفة​ من جراء ​الصرف الصحي​"، ووفدًا من بلدة نيحا مع عائلة "عزام"، شكر له تلبيته مطالب تخصّ العائلة.

بعدها، التقى جنبلاط وفدًا ضمّ أعضاء في المجلس البلدي في ​كفرنبرخ​، وآخر من المجلس البلدي في عين قني شَكَر له اهتمامه بقضايا البلدة، ومن بلدية كفرفاقود برئاسة بسام نصر، ووفدًا من بلدة بشتفين مع فرع "الحزب التقدمي الإشتراكي".

كما تلقّى سلسلة مراجعات من جمعيات وأندية وفروع حزبية ومواطنين.