فادي جريصاتي: سأعمل ليلا نهارا للحفاظ على البيئة ومن المبكر الكلام عن فرض ضرائب

رأى وزير البيئة ​فادي جريصاتي​، أنّ "من المبكر الكلام عن فرض ضرائب جديدة، والمطلوب من كلّ وزير أن يدرس ما تحتاج إليه وزارته لإدراج ذلك في الميزانية". ووعد اللبنانيين بـ"أنّني سأعمل ليلًا نهارًا للحفاظ على البيئة وإيجاد الحلول المُناسبة وأؤكد أنّ الإرادة قويّة في هذا الإطار".

وطمئن اللبنانيين، في مداخلة تلفزيونية، بأنّ "الحلول موجودة والمطلوب هو التعاون بين الجميع لتطبيقها، إذ أنّه ليس من الضروري إيجاد قوانين جديدة، إنّما يجب أوّلًا تطبيق القوانين الموجودة"، موضحًا أنّ "الحلول موجودة ومتوفّرة في الملف البيئي، ويكفي أن نوقف ​الفساد​ وأن نطبّق القوانين".