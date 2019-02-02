الاثنين.. وزيرة الثقافة تشهد الحفل الختامي لمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال إسلام بيومي مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، إن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، سوف تشهد الحفل الختامي لليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بقاعة المنارة، بعد غد الاثنين، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب (الجهة المنظمة للمعرض) وكبار المسئولين بوزارة الثقافة، وممثلين عن الجهات الحكومية المشاركة، والشخصيات العامة والأدباء والمفكرين والإعلاميين.

وأضاف بيومي، أنه لا نية مطلقا لتمديد أيام المعرض المحددة خلال الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير، لارتباط مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس (المقام عليه معرض القاهرة الدولي للكتاب حاليا)، بحجوزات مسبقة، في الأيام التالية مباشرة لليوم الختامي لمعرض الكتاب.

وأعرب مدير المعارض عن تقديره للاهتمام الكبير الذي أولته الدولة هذا العام، ووزارة الثقافة، وكافة الوزارات والأجهزة المعنية لليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب، ما كان سببا في هذا النجاح الكبير الذي حققه، لافتا إلى حرص وزيرة الثقافة على التواجد شبه اليومي بالمعرض، وتفقد الأجنحة والالتقاء مباشرة مع الجمهور والاستماع إلى آراء الناشرين والعاملين والزوار.

ونوه بيومي بزيارة محافظ القاهرة التي قام بها في وقت سابق اليوم للمعرض حيث أعرب عن إعجابه الشديد بالتنظيم والإقبال الجماهيري الكبير..مشيرا إلى أن عدد زوار المعرض كسر حاجز المليونين أمس، ومن المتوقع أن يشهد اليوم زيادة مماثلة لعدد أمس الجمعة الذي بلغ 400 ألف زائر.

وأوضح أن حجم المبيعات - كما كشفت بعض دور النشر - تضاعف عن العام الماضي، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي شكوى من أي دار نشر بخصوص انخفاض المبيعات بل على العكس فإن دور النشر ملتزمة بسداد التزاماتها المالية أولا باول ولم يطلب أي منها تخفيض أسعار الإيجارات وهو مايعكس حالة رخاء وليس كساد.