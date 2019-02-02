"مكافحة الإدمان": برامج توعوية عن أضرار التعاطى بـ10 آلاف مدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

كشف عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن تنفيذ برامج وقائية ورفع وعى الطلاب بخطورة تعاطى المخدرات داخل 10 آلاف مدرسة، و500 مركز شباب، و40 جامعة حكومية وخاصة ومعهد عالى، فضلا عن إطلاق مرحلة جديدة من حملة (إنت أقوى من المخدرات) بمشاركة اللاعب العالمي محمد صلاح بمستهدف 40 مليون تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان (2019 - 2022).

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان، اليوم السبت، لاجتماع الصندوق، بحضور عمرو عثمان، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

واستعرض مجلس إدارة صندوق، خلال الاجتماع، تقريرا عن نتائج تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات خلال عام 2018، حيث تم تنفيذ برامج توعوية عن أضرار تعاطى المخدرات في 8 آلاف مدرسة ومركز شباب لعدد أكثر مِن 600 ألف مستفيد، وبناء قدرات 4 آلاف كادر بمجال خفض الطلب على المخدرات، كما تم تنفيد العديد من المبادرات التوعوية والعروض المسرحية تتلاءم مع طبيعة الجمهور في المناطق العشوائية، والتى تم نقل سكانها إلى مناطق جديدة آمنة، مثل (الأسمرات، غيط العنب).

وعرض مدير الصندوق أبرز ما تم تنفيذه على مدار عام 2018 في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تم إنتاج حملة توعوية رقمية بخطورة القيادة تحت تأثير المخدرات، و4 عروض مسرحية توعوية عن أضرار تعاطى المخدرات، فضلا عن تنظيم حملة (أنت أقوى من المخدرات) بالجامعات المصرية بمشاركة أكثر من 30 ألف مستفيد، وتنفيذ المرحلة الرابعة من الحملة، حيث زيادة في نسب الاتصال على الخط الساخن للصندوق (16024) بنسبة 400%، كما حققت نسبة مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعى بأكثر من 37 مليون مشاهدة.

وأشار إلى أنه تم تكثيف حملات الكشف المبكر على السائقين بالطرق السريعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حيث تم الكشف على 145 ألف سائق بين عامي 2015 و2018.. موضحا أن نسبة التعاطى انخفضت إلى 12% بعدما كانت 24%.

وأضاف "كما تم الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بواقع 12 ألف سائق منذ عام 2014 وحتى العام الماضى، حيث انخفضت نسبة التعاطى إلى 2.9% بعدما كانت 12%، إضافة إلى الكشف على 12 ألف من موظفى العديد من الوزارات والجهات التابعة لها، مؤكدا أنه في حالة ثبوت تعاطي أى موظف للمخدرات، فإنه يتم إيقافه عن العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية.

وفيما يتعلق بأعداد المرضى المترددين على المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة، قال عثمان "إن العدد بلغ 116 ألفا و517 مريضا خلال عام 2018 بعدما كان 74 ألف مستفيد من الخدمات العلاجية خلال عام 2015، مرجعا هذه الزيادة إلى زيادة عدد المراكز العلاجية إلى 22 مركزا علاجيا متخصصا لعلاج مرضى الإدمان، وذلك بعدما كان العدد 12 مركزا فقط عام 2014".

ونوه بزيادة نسبة علاج الإناث من 3% عام 2017 إلى 7% عام 2018، وذلك من إجمالى الحالات المتقدمة للعلاج، نظرا لافتتاح أقسام متخصصة لعلاج الإناث، كما تم دعم مشروعات صغيرة للمتعافين من الإدمان بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى من خلال توفير قروض بقيمة 1.5 مليون جنيه حتى الآن.

وبشأن التواصل مع صناع الدراما ورصد مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات وتحليل مضمونها عبر المرصد الإعلامى للصندوق، فقد تراجعت نسبة مشاهد تعاطى المخدرات في الأعمال الدرامية من 3.7% عام 2017 إلى 2% عام 2018، فضلا عن خفض نسب مشاهد التدخين من 13% عام 2017 إلى 6.2% عام 2018.

أما بخصوص المستهدف خلال عام 2019، فأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه تم إجراء مسح قومي عن ظاهرة تعاطى وإدمان المواد المخدرة بالتعاون بين الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لتوحيد البيانات الصادرة عن مختلف الجهات المعنية وتجنب الازدواجية، لافتا إلى أنه على ضوء المسح سيتم إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان (2019 - 2022)، وإنشاء 3 دبلومات لخفض الطلب على المخدرات بثلاث جامعات حكومية، وذلك بناء على طلب الجامعات عقب النجاح الكبير بعد تخريج أول دفعة من الدبلومة المتخصصة فى خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة.

وبين أنه من المستهدف أيضا افتتاح 5 مراكز علاجية جديدة لمرضى الإدمان خلال العام الجاري بمحافظات (المنيا، مطروح، الفيوم، سوهاج والإسكندريةّ)، ليصل عدد المراكز الشريكة مع الخط الساخن إلى 27 مركزا متخصصا.