بالصور.. انطلاق أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني عشر في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، رفقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني عشر.
وشارك في افتتاح فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية، رؤساء الجامعات المصرية ونوابهم، وعدد كبير من رجال الدولة والسياسة، والقيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ووكلاء الوزارات.
انطلقت فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدخول طابور عرض الجامعات المشاركة، واصطفاف فرق الجامعات بساحات جامعة كفر الشيخ، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتقدم طابور عرض الجامعات المشاركة في الأسبوع، علم مصر، وحملة الأعلام.
وقدم طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية عروضًا فنية ورياضية، حاملين خلالها شعار "بالعلم والمعرفة ننطلق نحو البناء".
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