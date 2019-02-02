مقتل 4 جنود إثيوبيين في تفجير انتحاري في الصومال

قُتل أربعة جنود إثيوبيين على الأقل، اليوم السبت، في اعتداء انتحاري أعلن متطرفو حركة الشباب المتشددة مسؤوليتهم عنه قرب بارديري جنوب غرب الصومال، كما قال مصدر أمني.

وقال المسؤول الأمني المحلي مختار عبدالله إن "انتحارياً من حركة الشباب استهدف حاجزاً أمنياً على مدخل القاعدة العسكرية لمنطقة بارديري. وأُبلغنا أن أربعة (جنود) إثيوبيين على الأقل كانوا على الحاجز لقوا حتفهم في الانفجار".

وأضاف هذا المصدر وعدد من الشهود الآخرين أن الانتحاري وجه بسرعة سيارته المفخخة نحو الحاجز من دون أن يتمكن الجنود الإثيوبيون الموجودون من منعه.

وذكر الشاهد أحمد محيي الدين أن "الانفجار كان قوياً جداً وقد رأيت جنوداً إثيوبيين وهم ينتشلون عدداً من الجثث. لقد طوقوا محيط الحاجز ونقلت سيارة إسعاف عسكرية الضحايا إلى القاعدة".

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة في بيانها أنها قتلت "16 جندياً" على الأقل.

وتبعد مدينة بارديري 350 كلم غرب العاصمة مقديشو. في هذه المنطقة، تنشط القوات الإثيوبية في إطار قوة الاتحاد الأفريقي في البلاد التي تضم 20 ألف جندي.