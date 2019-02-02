اختتام ثانى أيام مؤتمر الدم الدولي في المدينة المنورة

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اختتمت اليوم فعاليات ثاني أيام مؤتمر أمراض الدم الدولي "مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأمراض الدم العربي
وشهدت الجلسات مشاركة ما يزيد عن 750 مختصاً من جميع المؤسسات والجهات الصحية المتخصصة من داخل المملكة وخارجها، فيما استغل القائمون على المؤتمر تواجد 135 عالماً وباحثاً من 23 دولة حول العالم بمحاضرة إثرائية في انطلاقة جلسات اليوم الثاني قدمها الباحث الدكتور سعيد طوالة متناولاً لمحة تصورية عن المدينة المنورة وتاريخها وعن الطب النبوي وتاريخ الصحة في المدينة المنورة.
بعد ذلك, أقيمت مجموعة من الجلسات العلمية شهدت تفاعل الحضور في النقاشات
وشهدت الجلسات مجموعة من الورش التطبيقية والمحاضرات التي قدمها مجموع من علماء أمراض الدم في مواضيع متخصصة دقيقة كأمراض سرطان الدم الحاد وأمراض العدوى عن طريق الدم وأمراض النزيف والأورام المختلفة والأنيميا المنجلية، إضافة إلى مجموعة من الورش التعليمية التي استهدفت الأطباء المقيمين وطلاب التخصصات الصحية من طب وتمريض وفنيي أجهزة ومشغلي المختبرات.
يذكر أن مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأمراض الدم العربي
وشهد مشاركة وتعاون عدد كبير جداً من الجهات المتخصصة والأكاديمية الوطنية والعالمية وأبرزها اتحاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأمراض الدم, والاتحاد الأوروبي لأمراض الدم, ومركز أبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي, والاتحاد العربي لأمراض الدم, والجمعية العالمية لأمراض الدم, والجمعية السعودية للخلايا الجذعية, والجمعية السعودية لاعتلالات الدم, وجمعية المدينة لأمراض الدم الوراثية الخيرية, ومركز المدينة لأمراض الدم الوراثية بمستشفى النساء والولادة والأطفال, وكلا من جامعة الملك عبدالعزيز, وجامعة طيبة.
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