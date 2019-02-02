22 مخالفة للسياحة والتراث فى جدة بالسعودية

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علم السعودية- أرشيفيةالسعودية- ليندا سليم:
ضبط فرع الهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني، بمحافظة جدة 22 مخالفة خلال أسبوع، وأغلق ثلاث منشآت مخالفة، نظرًا لعدم إصدار التراخيص النظامية وإلغاء.
وقام الفرع بإلغاء وكالتي سفر وسياحة واستلام 30 شكوى وحلها حسب النظام، ونفذ زيارات لـ 12
وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري: الأعمال الرقابية
وأضاف، جدة تحتضن أكثر من 122 فندقاً، 21 منها خمس نجوم، و22 فندقًا أربع نجوم، و35 فندقاً ثلاث نجوم والبقية من نجمة إلى نجمتين.
وتابع: هناك ما يقارب ألف منشأة إيواء سياحي وأكثر من 519 وكالة سفر و98 منظم رحلات و106 مرشدين سياحيين.
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