مازيمبي الكونغولي يذل الإفريقي التونسي بـ8 أهداف بعصبة الأبطال الإفريقية-فيديو

تلقى النادي الإفريقي التونسي، عشية اليوم السبت، هزيمة ثقيلة أمام مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي، بحصة ثمانية أهداف دون رد، في مباراة الجولة 3 من دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، بملعب مازيمبي المعروف بمركب “الرعب”.

الحصة العريضة لممثل الكرة الكونغولية، كانت من تسجيل كل من كيفين مونديكو (د12،د39)، وميشي ميكا (د23)،و تريسور مبوتو مابي (د76)، وايليا ميشكاك (د81)، وتريسور مبوتو مابي (د83).

وسيكون الإفريقي أمام فرصة الثأر من مازيمبي في مباراة الإياب التي ستقام يوم 12 فبراير الجاري، في تونس، برسم رابع جولة من دور المجموعات.

إليكم الأهداف الثمانية لمازيمبي: