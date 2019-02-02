عصبة الأبطال الإفريقية..الوداد يعود بالعلامة الكاملة أمام لوبي ستارز النيجيري

خطف فريق الوداد الرياضي، عشية اليوم السبت، فوزاً ثمينا أمام مضيفه لوبي ستارز النيجيري، بحصة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت الطرفين على أرضية ملعب نامدي أزكيو ستاديوم، في مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية.

هدف ممثل الكرة الوطنية الوحيد، كان بأقدام اللاعب محمد الناهيري، في حدود الدقيقة 20 من عمر المواجهة، من نقطة الجزاء.

في حين، فشل اللاعب محمد أوناجم من إضافة الهدف الثاني لصالح “الأحمر والأبيض”، بعد تضييعه لركلة جزاء ثانية، في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

فوز اليوم أعاد الوداد إلى صدارة المجموعة الأولى رفقة ماميلودي صن داونز من جنوب إفريقيا، برصيد ستة نقاط، في انتظار باقي المباريات المقبلة للمثل المغرب الوحيد بـ “تشامبيونز ليغ” الإفريقية، بعد إقصاء إتحاد طنجة بالأدوار التمهيدية.

وواجه الوداديون العديد من المشاكل في نيجيريا، بسبب تزامن مباراتهم مع فترة الانتخابات بالبلد، حيث ثم إلغاء الحصة التدريبية الرسمية الأخيرة قبل المباراة بالملعب، بسبب احتضانه لتجمع إنتخابي، واضطر “الكاف” بعدها إلى إجراء تغيير بسيط على موقد اللقاء بتأخير انطلاقته لـ 24 ساعة إضافية.