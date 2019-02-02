مصر: اكتشافُ مقابر تحوي 40 من المومياء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثرت السلطات المصرية، على 40 مومياء وسط البلاد، وفق ما أعلن وزير الآثار المصري خالد العناني، السبت، في مؤتمر صحافي عُقد بمقر الاكتشاف بإحدى مناطق محافظة المنيا بحضور وزراء وسفراء أجانب، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال العناني: "اكتشفتا مقبرة بمنطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا تحتوى على مجموعة من التوابيت الحجرية بها 40 مومياء بداخلها أكثر من 10 أطفال والباقي لسيدات ورجال"، دون تفاصيل أكثر.

وفي بيان لاحق، اليوم السبت، أوضح الوزير أن الاكتشاف تم بواسطة بعثة مصرية، ويشمل أيضا الكشف عن 3 آبار دفن في المنطقة ذاتها تؤدى كل منها إلى مقابر (لم يحددها) محفورة في الصخر.

وأوضح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن طرق الدفن تنوعت داخل تلك المقابر ما بين الدفن داخل توابيت حجرية، أو خشبية، أو دفنات على أرضية المقبرة.

وتشهد مصر من وقت لآخر، الإعلان عن اكتشافات أثرية، وتزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات المصرية إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.