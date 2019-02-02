شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا إطلاق النار على رجل في مطار بريزبن بعد تهديد بقنبلة والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل إعلام استرالية أن الشرطة أطلقت النار على رجل في مطار بريزبن اليوم السبت، بعد أن وجه تهديدات بسكين وبدا أنه كان يحمل قنبلة، في حادث أكدت الشرطة أنه ليس له صلة بالإرهاب.

وأكدت شرطة ولاية كوينزلاند أنه تم إخلاء المطار الواقع شرق استراليا وتم إيداع رجل في السجن، بعدما ابلغ شهود عيان عن رؤية رجل يحمل سكينا في المطار .

وذكرت هيئة الاذاعة الأسترالية أنه تم وقف حركة القطارات في المنطقة التي يقع فيها المطار.

وذكرت صحيفة "كوريير ميل" أن الرجل توجه إلى صالة المغادرة، وهو يحمل صندوقا معدنيا بأسلاك تبرز منه وقال إنها قنبلة. وذكر شهود عيان أنه كان يحاول طعن زوجته السابقة.

ولم يتعرض أحد لإصابات في الحادث، طبقا للشرطة دون أن تشير إلى إطلاق النار على المشتبه به.

وقالت شرطة كوينزلاند في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "ليس هناك أي دليل يشير إلى أن الحادث في المطار الدولي له صلة بالإرهاب، إنه موقف له صلة بالعنف".

وذكر المطار أنه يأمل في استئناف الخدمات الطبيعية في أقرب وقت ممكن.