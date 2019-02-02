جنرال في سلاح الجو الفنزويلي يعلن تأييده لجوايدو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مدير التخطيط الاستراتيجي في سلاح الجو الفنزويلي برتبة جنرال، اليوم السبت، تأييده لخوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، وذلك في شريط فيديو بث على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه لم يعد يعترف بالسلطة "الديكتاتورية" للرئيس نيكولاس مادورو.

وقال الجنرال: "أبلغكم أنني لا أعترف بسلطة نيكولاس مادورو الديكتاتورية وأعترف بالنائب خوان جوايدو رئيسا لفنزويلا".

ويأتي ذلك قبل ساعات من مظاهرات جديدة للمعارضة للمطالبة برحيل مادورو، والدعوة "لإجراء انتخابات حرة".

دعوة المعارضة للتظاهر السبت، تتزامن مع الذكرى الـ20 "للثورة البوليفارية"، وقال جوايدو: "يتعين علينا جميعاً النزول إلى شوارع فنزويلا وفي العالم أجمع مع هدف واضح؛ مواكبة الإنذار الذي وجهه أعضاء الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً: "سنقوم بأكبر مسيرة في فنزويلا وفي تاريخ قارتنا".





وتعتبر المعارضة الولاية الثانية لمادورو التي بدأت في الـ10 من يناير/كانون الثاني "غير شرعية"، مؤكدة أنها انبثقت من انتخابات شهدت عمليات تزوير.

وكان البرلمان الأوروبي اعترف، الخميس الماضي، بسلطة جوايدو، ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى القيام بالمثل.

وأعطت 6 دول في الاتحاد الأوروبي (إسبانيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والبرتغال وهولندا) مهلة حتى الأحد المقبل لمادورو، للدعوة إلى انتخابات، وفي حال لم يحصل ذلك فستعترف بجوايدو رئيساً.

وقرر الاتحاد الأوروبي تشكيل مجموعة اتصال دولية "تعطي لنفسها 90 يوماً للتوصل إلى نتيجة إيجابية"، تدفع باتجاه إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا.