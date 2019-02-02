انت الان تتابع ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد البرازيل إلى 115 قتيلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار سد تابع لشركة «Vale SA»، لأعمال التعدين في منطقة برومادينيو جنوب شرق البرازيل إلى 115 قتيلا و248 مفقودا، إذ قال المتحدث باسم الدفاع المدني في ولاية «ميناس-جيرايس البرازيلية»، العقيد فلافيو جودينيو، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية، إن هناك حاليا 248 مفقودا، 115 قتيلا، لافتا إلى أنه تم التعرف على 71 جثة. ووقعت الكارثة في 25 يناير الماضي، عندما تسبب انزلاق للتربة بانهيار السد في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس.

وتضررت ولاية ميناس جيرايس خلال عام 2015 جراء انهيار "سد منجمي" آخر قريب من ماريانا التي تبعد 120 كلم من برومادينيو، وأسفر عن 19 قتيلاً وتسبب بكارثة بيئية غير مسبوقة في البلاد. وزاد الطقس الماطر من صعوبة عمليات البحث والإنقاذ، لكن سوء الأحوال الجوية لم يمنع مروحيات من أن تجوب سماء المنطقة بحثاً عن ناجين