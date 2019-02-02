الان تتابع العثور على صواريخ إيرانية كانت موجهة لاستهداف قاعدة عين الأسد الأميركية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بغداد- الخليج 365: قالت مصادر عراقية اليوم السبت أنه تم العثور على صواريخ إيرانية الصنع في الأنبار كانت موجهة لاستهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد بها قوات أميركية.

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