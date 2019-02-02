"السترات الصفراء" في فرنسا تتظاهر للأسبوع الثاني عشر على التوالي

يتظاهر اليوم للسبت الثاني عشر على التوالي ، محتجو “السترات الصفراء” في باريس ، وهذه المرة ضد عنف الشرطة ، بينما تقام تجمعات أخرى في أنحاء فرنسا احتجاجاً على سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته.

وقالت مصادر صحفية إنه “غداة قرار مجلس الدولة ، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، السماح بمواصلة استخدام الكريّات الوامضة في التظاهرات، قرر المحتجون تنظيم “مسيرة كبرى للجرحى” في العاصمة الفرنسية لحظر هذا النوع من الرصاص المطّاط والقنابل المسيلة للدموع”.

وقالت “كُتِب في دعوات أطلقت على شبكة “فيسبوك” أن المتظاهرين مدعوون للتجمع من أجل “وضع حد للقوة المفرطة التي تستخدمها الحكومة لإسكات الاحتجاج”، وعليهم أن يجلبوا “ضمادات للعين وغيرها وتلطيخ ستراتهم الصفراء بالأحمر”، في إشارة إلى الدم”.

وأضافت “ينوي المتظاهرون في باريس وليون ومونبيلييه وسواها إدانة اللجوء إلى الرصاص غير القاتل الذي استخدم أكثر من 9200 مرة منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية والمتهم بالتسبب بجروح خطيرة، بما في ذلك لأحد قادة “السترات الصفراء” جيروم رودريغ”.

وذكرت أن “مجموعة الناشطين قالت “لنجردهم من السلاح” إن عشرين شخصاً أصيبوا بجروح خطيرة في العين منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني). وتجري إدارة الشرطة 116 تحقيقا في هذا الشأن، يتعلق عشرة منها بجروح خطيرة في العين. وفي المجموع، أحصت السلطات أكثر من 1900 جريح من المتظاهرين وأكثر من 1200 من أفراد قوات الأمن”.

وفي مواجهة الجدل، اعترف وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أمس (الجمعة) بأن هذا السلاح يمكن أن “يجرح” ووعد بمعاقبة “التجاوزات”، لكنه دافع عن استخدامه “لمواجهة مثيري الشغب.

وبدأت التظاهرات في العاصمة باريس وفي عدد من المدن الفرنسية احتجاجا على الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار الوقود.

وتطورت التظاهرات إلى أعمال شغب وتسببت في خسائر كبيرة للسياحة الفرنسية.

وقتل وأصيب العديد من المواطنين خلال الاحتجاجات في المدن الفرنسية.