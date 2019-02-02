شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة تركية تقضي بسجن برلمانيتين كرديتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (اسطنبول)

قالت وكالة «دمير أورين» للأنباء إن محكمة تركية قضت بالسجن لفترة طويلة على برلمانيتين كرديتين سابقتين، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية ونشر دعاية إرهابية.

وأضافت أنه صدر حكم بالسجن 14 عاماً وثلاثة أشهر على البرلمانية كولتان كشاناك، التي اعتقلت عام 2016 عندما كانت رئيساً مشاركاً لبلدية مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا.

وتابعت أنه صدر حكم بالسجن أيضاً 15 عاماً على صباحات تونجل، وهي مضربة عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع ولم تحضر الجلسة.