مصر: تصفية 8 إرهابيين في الصحراء الغربية

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جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة) أعلن الجيش المصري اليوم (السبت) القضاء على خلية إرهابية في الصحراء الغربية. وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، إن العملية أسفرت عن القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة، واعتقال آخرين، وتدمير 3 عربات دفع رباعي، ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد إعاشة. وكشف أن أفراد الخلية كانوا يخططون لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد. وأكد الرفاعي أن القوات المسلحة والشرطة تواصلان جهودهما بملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية، لحفظ أمن واستقرار البلاد، فيما لم تستبعد مصادر عسكرية لـ«الخليج 365» أن يكون أفراد الخلية الإرهابية دخلوا مصر عبر الحدود الليبية خاصة بعد ما غيروا طرق دخولهم إلى البلاد عن طريق محافظة الوادي الجديد القريبة من الحدود الليبية، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، بعد قيام تلك العناصر باستهداف عدد كبير من عناصر قوات الجيش خلال السنوات الماضية.

أعلن الجيش المصري اليوم (السبت) القضاء على خلية إرهابية في الصحراء الغربية. وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، إن العملية أسفرت عن القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة، واعتقال آخرين، وتدمير 3 عربات دفع رباعي، ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد إعاشة. وكشف أن أفراد الخلية كانوا يخططون لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد. وأكد الرفاعي أن القوات المسلحة والشرطة تواصلان جهودهما بملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية، لحفظ أمن واستقرار البلاد، فيما لم تستبعد مصادر عسكرية لـ«الخليج 365» أن يكون أفراد الخلية الإرهابية دخلوا مصر عبر الحدود الليبية خاصة بعد ما غيروا طرق دخولهم إلى البلاد عن طريق محافظة الوادي الجديد القريبة من الحدود الليبية، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، بعد قيام تلك العناصر باستهداف عدد كبير من عناصر قوات الجيش خلال السنوات الماضية.

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