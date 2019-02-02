شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين قرار إنهاء عمل البعثة الدولية المؤقتة بالخليل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار الاحتلال الإسرائيلي إنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت بمدينة الخليل في دولة فلسطين، معتبرة أن هذا الإجراء خرق لاتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية. أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار الاحتلال الإسرائيلي إنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت بمدينة الخليل في دولة فلسطين، معتبرة أن هذا الإجراء خرق لاتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية. وحذرت الأمانة العامة للمنظمة، من خطورة هذا القرار الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكاً للاتفاقيات الموقعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خصوصاً القرار 904 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي المروعة عام 1994م. ودعت المجتمع الدولي إلى إبقاء بعثة التواجد الدولي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون وقوات الاحتلال الإسرائيلي.



كانت هذه تفاصيل خبر «التعاون الإسلامي» تدين قرار إنهاء عمل البعثة الدولية المؤقتة بالخليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.