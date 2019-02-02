شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية تعقد أول جلساتها.. صياغة «البيان الوزاري» خلال أسبوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت)

عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم (السبت) أول اجتماع لها في قصر الرئاسة القريب من بيروت بحضور الرئيس ورئيس الوزراء ووزراء الحكومة، حيث تعهدت بمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.

وشكل مجلس الوزراء لجنة من عشرة أعضاء بمهمة صياغة «بيان وزاري»، من المقرر عرضه على البرلمان قبل التصويت على نيل الثقة.

وأبلغ الرئيس ميشال عون الوزراء أن «أمامنا تحديات كثيرة، وأريدكم أن تطمئنوا بأن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير من المرحلة السابقة»، مضيفاً أنه لا يوجد وقت لتضييعه.

وعقدت الحكومة الجديدة، أولى جلساتها في قصر بعبدا، بعد التقاط الصورة التذكارية التقليدية لأعضائها مع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ورئيس الوزراء، وكانت الخطوة الإجرائية الأولى تشكيل اللجنة الوزارية المناط بها صياغة البيان الوزاري، والمكونة من 10 وزراء.

وقال وزير الإعلام، جمال الجراح، إن مجلس الوزراء شكل لجنة صياغة البيان الوزاري، وإنه لا خلافات جوهرية حول البيان، متوقعا صدوره خلال أسبوع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن قرار النأي بالنفس كان بمصلحة لبنان. ولفت إلى أن رئيس الجمهورية نبه إلى ضرورة الانتباه للحديث عن الواقع الاقتصادي، وأن الرئيس الحريري أكد أن وقت العمل قد حان.