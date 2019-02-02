عصبة الأبطال الإفريقية..هذه تشكيلة الوداد أمام لوبي ستارز

كشف فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد الرياضي، قبل قليل عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراتها أمام لوبي ستارز النيجيري، برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية.

واختار البنزرتي، إجراء بعض التغييرات الطفيفة على تشكيلة مباراة عصبة الأبطال، والتي جاءت كالآتي:

رضا التكناوتي

أشرف داري

يحي جبران

عبد اللطيف نصير

ابراهيم النقاش

وليد الكرتي

أيمن الحسوني

إسماعيل الحداد

محمد أوناجم

ميشيل باباتوندي

محمد الناهيري