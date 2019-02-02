قتلى وجرحى بتفجير في منبج السورية

اعلن المجلس العسكري لمدينة منبج السورية، السبت، عن مقتل مدني وأصيب 5 آخرون، إثر تفجير استهدف سيارة تقلهم.
وذكر المتحدث باسم المجلس، شرفان درويش، في تصريحات نقلته وكالة "سبوتنيك"، "كان هناك انفجار صباح اليوم استهدف سيارة مدنية تقل المعلمين في المدينة، كان نتيجته شهيد واحد هو سائق السيارة، وإصابة 5 آخرين".
وأوضح "كان هناك انفجار لغم على الطريق يوم أمس أيضا لكنه لم يسفر عن وقوع ضحايا".
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