ترامب في خطاب حالة الاتحاد "لن يقترب من أجواء الخلافات"

كشف مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الرئيس سيدعو في خطاب حال الاتحاد المنتظر الثلاثاء المقبل، إلى التفاؤل والوحدة، وأنه لن يقترب من أجواء الخلافات التي تشهدها العاصمة واشنطن.

وقال المسؤول إن ترامب يقدم في خطابه أمام الكونغرس الأميركي "رؤية ملهمة عن أميركا العظيمة"، مضيفا أن الرئيس لن يتطرق للخلافات بينه وبين معارضيه الديمقراطيين والانتقادات التي يوجهها يوميا تقريبا للمدعين الذين يحققون في الشبهات بأنه تعاون مع روسيا في انتخابات العام 2016، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويأتي الخطاب بعد جدل متواصل حول الجدار مع المكسيك، الأمر الذي أدى أيضا إلى أطول فترة إغلاق حكومي في الولايات المتحدة.

وألمح المسؤول في الإدارة الأميركية إلى أن دونالد ترامب قد يستغل الخطاب لإعلان حالة الطوارئ الوطنية، ليسمح لنفسه بالتحرك بشكل أحادي لتخصيص الأموال اللازمة لبناء الجدار، متجاوزا الكونغرس، وشدد على أن هدف الرئيس الأساسي هو تبني نبرة تصالحية أكثر.

غير أن هذه التصريحات تتناقض مع مؤشرات لترامب نفسه، حين أشار إلى أن الخطاب "سيتضمن حديثا مكثفا عن الجمود السياسي مع الديمقراطيين بشأن بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك".

ويعتقد أن ترامب سيعرض على الديمقراطيين العمل معا من أجل إحراز تقدم، أو التشاحن وعدم إنجاز أي شيء، بحسب وكالة رويترز.

وأوضحت مقتطفات من الخطاب نشرها البيت الأبيض، الجمعة، أنه سيتحدث بنبرة توافقية على الأقل في جزء من خطابه.

وسيقول ترامب: "معا يمكننا كسر عقود من الجمود السياسي، يمكننا تجاوز الانقسامات وعلاج الجروح القديمة وبناء تحالفات جديدة والتوصل إلى حلول جديدة ... القرار يرجع إلينا".

ومع استمرار التوتر بين الجانبين، لم يتضح ما إذا كانا مستعدين للعمل معا بأي طريقة. وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته، إن ترامب "سيعرض خيارا.. إما العمل معا وتنفيذ أمور رائعة أو التشاحن وعدم القيام بأي شيء".