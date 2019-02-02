شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طلبات إحاطة عن تطوير البريد والسنترالات أمام "اتصالات النواب" الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الأسبوع الجارى، 3 إجتماعات لمناقشة 4 طلبات إحاطة بالإضافة إلي توصيات اللجنة خلال شهر يناير ومدي تنفيذ الجهات المعنية لها.
وتنظر اللجنة، غداً الأحد طلب الإحاطة المقدم بشأن عدم توصيل كوابل خطوط تليفونات بقرية العمرة مركز أبو تشت محافظة قنا، حيث إنه يوجد سنترال داخل هذه القرية.
فيما تبحث اللجنة، طلب إحاطة بشأن عدم تشغيل مكتب بريد السويدي بقرية 30يونية حيث تم إغلاقه بعد ثورة يناير، بالإضافة إلي طلب الإحاطة المقدم بشأن عدم إحلال وتجديد مكاتب البريد بمراكز الحامول بكفر الشيخ.
أما يوم الثلاثاء تنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن عدم مد شبكات وخطوط اتصالات جديدة إلى مناطق العامرية وبرج العرب، بالإضافة إلي توصيات اللجنة عن شهر يناير.
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