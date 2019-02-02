افاد مراسل "​النشرة​" في ​سوريا​، ان "الجهات الامنية السورية ضبطت كمية كبيرة من ​حبوب الكبتاغون​ المخدرة تقدر بمليون حبة وانواع مختلفة منها كانت متجهة من ​لبنان​ الى ​العراق​، والقت القبض على المهربيين".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجهات الامنية السورية تضبط كبتاغون مهرب من لبنان الى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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