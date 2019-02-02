قبيسي من بدياس: اختيار محمد داوود داوود شعلة مضيئة لهذه الحكومة

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ خلال زيارته منزل الشهيد ​داوود داوود​ في بلدة بدياس مباركاً لنجله الدكتور محمد لتكليفه وزيراً للثقافة في ​الحكومة​ العتيدة، الى ان اختيار رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لنجل الشهيد القائد داوود داوود وزيراً في الحكومة انما يدل بأن دولته كان ولا يزال والداً وحاضناً لابناء وعوائل شهداء حركة "امل"، بل هو انحياز لعوائل الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم للحافظ على كرامتنا مرفوعي الرأس بدمائهم وتضحياتهم على العدو الصهيوني وما اختيار الدكتور ​محمد داوود​ داوود الا شعلة مضيئة لهذه الحكومة كونه من عوائل الشهداء، وقد نشأ على التضحية والكرامة والانتماء للوطن وللتنظيم، متمنياً له التوفيق في هذه المسؤولية التي نعتبرها تكليفاً وليس تشريفاً وخاصة لما يمثله هذا التمثيل لكل ابناء ​حركة امل​".

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