بلجيكا: بإمكان رئيس كوت ديفوار السابق لوران جباجبو السفر لبروكسل

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قالت وزارة الخارجية البلجيكية إنه بإمكان رئيس كوت ديفوار السابق "لوران جباجبو" السفر إلى بلجيكا بعدما برأته المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي من اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قضت الشهر الماضي بتبرئة جباجبو من الاتهامات التي تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد أعمال العنف التي شهدتها كوت ديفوار عامي 2010 و2011 في أعقاب الانتخابات الرئاسية، وأمرت بالإفراج الفوري عنه.
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