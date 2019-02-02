استفتاء “ماركا”: جماهير ريال مدريد ترشح برشلونة للفوز بكلاسيكو كأس الملك

مفاجأة من العيار الثقيل تلك التي كشفت عنها نتائج استفتاء صحيفة “ماركا”، اليوم السبت، بخصوص المرشح الأبرز لحسم كلاسيكو كأس ملك إسبانيا، الذي سيجمع الغريمين برشلونة وريال مدريد.

وحسب نتائج الاستفتاء الذي شارك فيه مشجعو “الميرنغي”، فإن الأفضلية بالنسبة لهم تعود للغريم برشلونة، أمام كثيبة سانتياغو سولاري، الذي بدأت موسمها على إيقاع نتائج متذبذة، وتغيير شامل بالطاقم التقني، بعد إقالة جولين لوبتيغي.

وأوضحت الصحيفة أن %61 من جماهير ريال مدريد قالت إن برشلونة له أفضلية العبور إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، وحسم مباراتي الكلاسيكو التي ستجمع الطرفين بعد حوالي الأسبوع، بداية في “الكامب نو”، في حين أن لقاء الإياب سيقام بملعب سانتياغو بيرنابيو.

أما نسبة %39، فقد وثقت برفاق سيرجيو راموس، وقدرتهم على تجاوز”الكتالوني” في لقاء الكلاسيكو المثير، والعبور إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث وصل مجموع المشاركين بالاستفتاء من عشاق “الميرنغي” إلى حوالي 35 ألف مصوت.