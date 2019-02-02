شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 من مسلحي طالبان وجماعة «داعش خرسان» في هجمات شرقي أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) قُتل خمسة مسلحين على الأقل من حركة طالبان وجماعة «داعش خرسان» خلال عمليات قصف جوي منفصلة لقوات التحالف بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في إقليم ننكرهار شرقي أفغانستان. قُتل خمسة مسلحين على الأقل من حركة طالبان وجماعة «داعش خرسان» خلال عمليات قصف جوي منفصلة لقوات التحالف بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في إقليم ننكرهار شرقي أفغانستان. وأوضح فيلق سلاب 201، التابع للجيش الأفغاني في بيان أن قوات التحالف نفذت غارات جوية بمنطقة خوجياني صباح اليوم مما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين من طالبان, فيما نفذت قصف جوي آخر خلال الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي بمنطقة خوجياني اليوم، قُتل خلالها مسلحان اثنان من جماعة «داعش خرسان».



كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 من مسلحي طالبان وجماعة «داعش خرسان» في هجمات شرقي أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.