روسيا قلقة من نهج أمريكا في تنفيذ معاهدة الأسلحة النووية

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف, إن بلاده قلقة من نهج الولايات المتحدة إزاء تنفيذ التزاماتها وفق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف لافروف -خلال لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو- اليوم السبت, ” نشعر بالقلق أيضا إزاء نهج الولايات المتحدة تجاه تنفيذ التزاماتها بموجب معاهدة عالمية مثل معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك لأنه على الرغم من التذكريات العديدة التي نتلقاها, فإن الولايات المتحدة, في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي, تنتهك هذه المعاهدة بشكل خطير.. وتنص المعاهدة على التزامات الدول النووية بعدم نقل التقنيات المناسبة على استخدام الأسلحة النووية”.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن قلق موسكو من تضمن عقيدة الجيش الأمريكي هدف صنع قنابل نووية خفيفة واستخدامها على صواريخ متوسطة المدى. وفقا لما ذكرت وكالة أنباء /سبوتينك/ الروسية.

وقال لافروف “إننا نشعر بالقلق أيضا إزاء حقيقة أن مراجعة السياسة النووية في الولايات المتحدة قد تم تحديدها مؤخراk, قبل عام, مهمة إنتاج ذخائر نووية خفيفة, والتي من المرجح استخدامها في الصواريخ متوسطة المدى”.. وتابع: “قبل أيام تم الإعلان أن هذا البند من العقيدة النووية بدأ دخول حيز التنفيذ العملي”.

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