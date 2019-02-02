روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة الصواريخ

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, تعليق مشاركة بلاده في معاهدة الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة المدى, ردا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب منها.

وقال بوتين – في بيان له اليوم السبت – إن الولايات المتحدة خرقت المعاهدة, وإنه اتفق مع وزير دفاعه سيرجي شويجو على صنع صواريخ متوسطة المدى تتجاوز سرعتها سرعة الصوت.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن – بالأمس الجمعة – انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى (آي أن إف) المبرمة مع موسكو أثناء الحرب الباردة, “بسبب انتهاك موسكو بنودها”.

وقال الرئيس دونالد ترامب في بيان له إنه اعتبارا من اليوم /السبت/ ستعلق الولايات المتحدة كافة التزاماتها بمعاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة, والبدء في عملية الانسحاب من المعاهدة والتي ستكتمل خلال ستة أشهر, إلا إذا عادت روسيا للالتزام بها بتدمير جميع الصواريخ والمعدات ومنصات إطلاقها.

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