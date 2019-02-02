أبرق رئيس مجلس الدولة لجمهورية ​الصين​ الشعبية لي كه تشيانغ إلى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، مهنئا بتشكيل الحكومة الجديدة وإعادة توليه ​رئاسة مجلس الوزراء​ في الجمهورية ال​لبنان​ية. وأشار لي كه تشيانغ في البرقية إلى أن "تربط الصين ولبنان صداقة تقليدية، منذ زمن طويل، ظل الجانبان يتبادلان الدعم في القضايا التي تخص المصالح الجوهرية والانشغالات الكبرى للجانب الآخر على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، ويحافظان على تواصل في المحافل الإقليمية والدولية." مضيفا ان "الجانب الصيني يولي اهتماما بالغا لتطور ​العلاقات الصينية اللبنانية​، وإن الحكومة الصينية مستعدة للعمل مع الحكومة اللبنانية الجديدة على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون العملي في إطار العمل المشترك لبناء (الحزام والطريق) ودفع علاقات الصداقة والتعاون بين الصين ولبنان لتحقيق المزيد من التطور".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الدولة للصين في برقية تهنئة للحريري:مستعدون لتعميق التعاون العملي المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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