بالجهود الذاتية.. ميدان "تحيا مصر" في أبورديس بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

تفقد أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة أبورديس، اليوم السبت، أعمال تجميل الشاطئ العام، مؤكدًا أنه جاري إنشاء ميدانًا جديدًا أطلق عليه ميدان "تحيا مصر" في المدخل المؤدي للشاطئ العام بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية دون تكلفة ميزانية المحافظة.

وأوضح رئيس المدينة، أن أعمال تجميل الشاطئ العام الحالية تشمل تركيب البرجولات وصب المشايات على البحر استعدادًا لاستقبال موسم الصيف المقبل.

وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة الأعمال حيث أنه من المقرر أن يفتتحها يقوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في مارس المقبل على هامش احتفالات المحافظة في عيدها القومي.