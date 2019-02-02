برلمانية: السيسي حريص على توفير الرعاية لمن لا سند لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أشادت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بمبادرة "إحنا معاك" التي أطلقتها الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية، للبحث عن المفقودين والمشردين وأطفال الشوارع ومن هم بلا مأوى من الجنسين من مختلف الأعمار.

وقالت فهيم، في بيان، اليوم السبت، إن ظاهرة المشردين ومن لا مأوى لهم، واحدة من الملفات الهامة التي عجزت في التعامل معها الحكومات والأنظمة المتعاقبة طوال العقدين الماضيين، حتى استفحلت وأصبحت ظاهرة شديدة الخطورة على المجتمع المصري بأسره، نتيجة الإهمال والتقصير في وضع حد لها أو حتى علاجها، وكانت الحكومات السابقة ترى أن حقائبها مكتظة بالملفات الأخرى التي لاتقل أهمية وخطورة عن ملف المشردين، فتركت هذا الملف للجميعات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للتعامل معه، إلا أنها هي الأخرى لم تجد دعمًا حكوميًا، أو حتى خريطة واضحة المعالم، لذلك لم تحقق فيه أي نجاح.

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على توفير العناية والاهتمام بمختلف الفئات من أبناء شعبه، لاسيما الفقراء والبسطاء والمهمشين، ممن لاسند لهم، وهو اهتمام ليس وليد الوقت الراهن، وإنما يعود منذ يومه الأول لوصوله إلى سُدة حكم البلاد في يونيو 2014، وجعّل من كل عام من أعوام ولايته مخصصًا لفئة معينة من فئات المجتمع.

كما أكدت عضو مجلس النواب، أن أطفال الشوارع والمشردين عانوا كثيرًا ولم يجدوا من يحنوا عليهم أو يرفق بهم أو يداوي جراحهم.