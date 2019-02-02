بوتين: روسيا تعلق العمل بمعاهدة القوى النووية

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح في اجتماع مع وزيري الخارجية والدفاع اليوم السبت، بأن روسيا علقت العمل بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تعود إلى الحرب الباردة بعد أن اتخذت الولايات المتحدة قراراً مشابها.

وأضاف أن روسيا ستبدأ العمل على بناء صواريخ جديدة بما في ذلك صواريخ أسرع من الصوت كما طلب من الوزيرين عدم البدء في محادثات لنزع السلاح مع واشنطن.

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