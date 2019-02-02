وزارة التعليم تكشف عن حملة إسرائيلية جديدة تستهدف المنهج الفلسطيني

وكالات:

كشفت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم السبت، عن حملة "إسرائيلية" محمومة جديدة تستهدف ضرب المنهج الوطني الفلسطيني، ووصمه بالمحرض.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن هذه الحملة تندرج ضمن مخططات الاحتلال الرامية إلى قطع المساعدات الدولية عن قطاع التعليم الفلسطيني بادعاء التحريض في المنهج، وبما يستهدف المزيد من موارد دولة فلسطين.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال يسخر ملايين الدولارات التي أنفقت لصالح مؤسسات صهيونية يقودها عملاء سابقون في الموساد وجنرالات عاملين في صفوف الاحتياط أو متقاعدين لمهاجمة المنهج الفلسطيني والنيل منه، لافتة إلى أن بعض هذه المؤسسات تتخذ

من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عناوين لها، إضافة إلى إسرائيل، إذ يحاول هؤلاء عبر اختلاق الذرائع والحجج الواهية وصم المنهج الفلسطيني بالمحرض.وأكدت التربية - في بيانها- أنها ستبقى سدا منيعا في وجه هذه المحاولات، داعية مؤسسات المجتمع المدني وأبناء الشعب الفلسطيني للدفاع بكل ما أوتوا من قوة عن المناهج الوطنية التي أُعدت بأياد فلسطينية، مشددة على الإصرار الفلسطيني الكبير لحماية الرواية الوطنية وتأصيل الهوية وتاريخ النضال الفلسطيني في عقول الطلبة.وقالت إنها عملت مع الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين على طلب لجنة أوروبية محايدة لإجراء دراسة مقارنة بين المنهج المدرسي الفلسطيني والإسرائيلي إلا أن الأخيرة رفضت ذلك ، ما يؤكد أن مناهج الاحتلال مليئة بالتحريض، على عكس المناهج الفلسطينية التي تربي الطلبة على حب الحياة والعلم والمعرفة والإبداع والريادة وغيرها من القيم السامية.الجدير بالذكر أن موضوع المنهج الفلسطيني خضع في شهر أكتوبر الماضي للتصويت في البرلمان الأوروبي، وصوت البرلمان بالثقة في المنهج؛ وذلك عبر رد الادعاءات التي قادتها مؤسسات صهيونية متطرفة، لكن وزارة التربية تشير إلى أن المحاولات التي أسمتها " بالمستميتة؛ مستمرة بهذا الاتجاه عبر الضغط على برلمانيين حول العالم؛ إضافة لبرلماناتهم، وتحريكهم لعرائض داخل البرلمانات؛ الغرض منها إدانة المناهج الفلسطينية وقطع المساعدات.