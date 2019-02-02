الأمن العراقي يتعقب خلايا داعش في ديالى

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الأمن العراقي- أرشيفيةوكالات:
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بتنفيذ عملية أمنية لتعقب خلايا لتنظيم داعش الإرهابي، على ضفاف نهر ديالى شمال شرقي المحافظة.
وقال المصدر - وفقا لقناة "الإخبارية" العراقية - "إن قوة مشتركة نفذت عملية أمنية لتعقب خلايا داعش في
وفي سياق آخر، أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي منع قوة أمريكية من إجراء جولة ميدانية راجلة في إحدى مناطق مدينة الموصل، واعتبر رضوان العنزي نائب قائد العمليات، الجولة الميدانية للقوات الأمريكية استفزازا مقصودا، مبينا أن قوات الحشد الشعبي اعترضت طريق القوة الأمريكية من خلال قطع الطريق وتحذيرها بصورة مباشرة.
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