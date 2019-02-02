لبنان: مراسم استقبال رسمية للحريري لدى وصوله المقر الحكومي

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أجريت ظهر اليوم السبت في مقر مجلس الوزراءاللبناني مراسم استقبال رسمية لدى وصول رئيس الوزراء سعد الحريري، وذلك عقب الانتهاء من عقد أولى جلسات الحكومة الجديدة بقصر بعبدا الجمهوري.
وكان في استقبال الحريري الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل، واستعرض الحريري حرس الشرف بمجلس الوزراء، واصطف موظفو وأعضاء السراي الحكومي، لتحية لرئيس الوزراء في اليوم الأول لتأدية مهام عمله كرئيس للوزراء عقب تأليف الحكومة الجديدة.
وتعد الحكومة اللبنانية الجديدة هي الثالثة برئاسة سعد الحريري، حيث
وأطلق الحريري على الحكومة الثالثة له والتي تضم 30 وزيرا وصدرت مراسيم تشكيلها مساء الخميس الماضي (حكومة العمل) في إشارة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان في
وكان الحريري قد دخل معترك السياسة في أعقاب اغتيال والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في شهر فبراير عام 2005 ، حيث خاض انتخابات مجلس النواب عام 2005 وفاز فيها، وأعيد انتخابه مجددا في الانتخابات النيابية التي أجريت عامي 2009 و 2018 ، وترأس الكتلة النيابية لتيار المستقبل، كما انتخب رئيسا لتيار المستقبل.
وولد سعد الحريري في 18 أبريل عام 1970، وتخرج في جامعة جورج تاون في واشنطن، حيث حصل على شهادة في إدارة الأعمال الدولية في العام 1992 .
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