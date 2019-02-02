مستشار خامنئي العسكري الأعلى يحذر من تكرار سيناريو فنزويلا في إيران!

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 فبراير 2019 02:19 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

في تصريح لافت، كشف اللواء سيد يحيي رحيم صفوي، المستشار الأعلى للمرشد الأعلى الإيراني، أن “الأعداء يستخدمون ضد بلاده تهديدات هجينة، على مثال ما يجري في فنزويلا”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا” عن رحيم صفوي قوله، إن “الأعداء أخذوا يتبنون تهديدات هجينة، إذا ما أردنا تقديم مثالا عن التهديدات الهجينة، يمكن الإشارة إلى ما حدث في فنزويلا”.

وأوضح في هذا السياق أن “الأعداء خارج المنطقة أطلقوا مجموعة من العمليات الإعلامية، وعملوا على إنشاء جماعات تخريبية على صعيد الشبكات الافتراضية، وشن حروب سيبرانية ونشر الجماعات الإرهابية وفرض أنواع الحظر الاقتصادي، بما في ذلك حظر المصارف ومبيعات النفط ضد إيران”.

وشدد مستشار خامنئي العسكري الأعلى على، أن “الحروب الهجينة تشكل تهديدا جادا”، وأن بلاده تهدف “إلى إرساء هندسة دفاعية أمنية للنظام الإسلامي وستأتي الندوة الوطنية الأولى للدفاع الأمني في ذات السياق”.

كما هدد رحيم صفوي، بأن بلاده ستدرس استراتيجية هجومية أيضا في حال وضع العدو “بعض العراقيل في مسارنا”.

ولفت اللواء، وهو قائد سابق للحرس الثوري الإيراني، إلى “ضرورة العمل على التخطيط لوضع خطة شاملة للحفاظ على السيادة الوطنية وأهداف الثورة وتوفير الرخاء والراحة للشعب في القضايا الاقتصادية والحفاظ على الاستقلال وضمان الازدهار للبلاد في المستقبل بناء على هندسة دفاعية شاملة”.

وقد أدى التململ المتصاعد في فنزويلا، الذي يغذيه التضخم والانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي وشح المواد الغذائية والأدوية، الى أزمة سياسية خطيرة.

وأعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد عقب احتجاجات واسعة النطاق جمعت تحت ظلها معارضي الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو.

يقال إن 40 شخصا على الأقل قتلوا في الاضطرابات منذ 21 كانون الثاني / يناير، وحذرت الأمم المتحدة من أن الموقف قد يتدهور ويخرج عن نطاق السيطرة.

يذكر ان أكثر من 3 ملايين فنزويلي هجروا بلادهم في السنوات الأخيرة، نتيجة الجوع وشح العناية الصحية والبطالة واستشراء الجريمة.