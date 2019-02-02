كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 11 أشخاص إثر انهيار مبنى سكني في حلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 11 شخصا بينهم 4 أطفال في حي صلاح الدين بمحافظة حلب وتم انتشال شخص على قيد الحياة أسعف إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج.

وقال اللواء عصام الشلي قائد شرطة محافظة حلب إن البناء مؤلف من خمسة طوابق ويقع في منطقة مخالفات متضررة جراء الاعتداءات الإرهابية على المنطقة.

وأوضح اللواء الشلي أن فرق الدفاع المدني والإطفاء وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية توجهت فور الانهيار صباح اليوم للموقع وبدأت بإزالة الأنقاض وانتشال الضحايا.

من جهته أشار المهندس كميت عاصي الشيخ عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب إلى أن المحافظة ولجنة السلامة العامة قامت بالكشف على المنطقة وأخلت المبنيين المجاورين من السكان تحسبا لحدوث أي انهيارات أخرى واتخذت الإجراءات اللازمة لإيوائهم وتقديم ما يحتاجونه فيما تواصل فرق الدفاع المدني والإنقاذ رفع الأنقاض وإزالة مخلفات انهيار المبنى.