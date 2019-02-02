كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة ركاب تفشل في الهبوط في شمال شرق روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر شريط فيديو طائرة ركاب حاولت الهبوط دون جدوى في مطار بمدينة ماغادان بشمال شرق روسيا.

وتبين اللقطات التي عرضت على شبكة القناة الخامسة الإخبارية لروسيا، على وجه التحديد، طائرة إس 7 إيرلاينز وهي تستعيد طيرانها بعد محاولة لمس الأرض ثم يبدو أنها مهبدة بفعل الرياح.

وبعد محاولة هبوط ثانية غير ناجحة، توجهت الطائرة إلى مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي الروسية في أقصى الشرق، حيث هبطت الطائرة بأمان وتم تزويدها بالوقود قبل إرسالها إلى ماجادان.