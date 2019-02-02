كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: اعتقال قيادي في حزب العمال الكردستاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر قضائية تركية اليوم السبت، إن القوات الأمنية اعتقلت 4 أشخاص بينهم قيادي بحزب العمال الكردستاني بمدينة أضنة جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء التركية أن الأمن التركي ضبط في عملية الاعتقال مواد ووثائق رقمية، مضيفة أن المحتجزين أربعة وبينهم القيادي في حزب العمال الكردستاني، داود باغستاني، نُقلوا إلى قيادة قوات الدرك في مرسين للتحقيق.

وفي سياق متصل أصدرت محكمة تركية حكماً بسجن الرئيس المشارك لحزب المناطق الديمقراطي المعارض صباحت تونجل، ورئيسة بلدية ديار بكر المفصولة غولتان كيشاناك 14 عاماً لإدانتهما بدعم "الإرهاب".

ونقلت الوكالة عن مصادر قضائية القول، أن المحكمة الجنائية الكبرى في ملاطية، شرق تركيا، قضت بسجن تونجل وكيشناك بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية ونشر دعاية إرهابية".

ويعد حزب المناطق الديمقراطي حليفاً لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض، ذي الغالبية الكردية

وتتهمه الحكومة بالارتباط بمنظمة حزب العمال الكردستاني.