كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول صورة تذكارية للحكومة اللبنانية الجديدة بعبدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت للحكومة اللبنانية الجديدة، أول صورة تذكارية لها قبيل بدء الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون.

ويظهر في الصورة الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري بالإضافة إلى الوزراء الجدد.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين الحريري، شكل يوم الخميس أمس الأول، حكومة جديدة تتألف من 30 وزيرا، تضم ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية في البلاد، بعد تعثر دام لـ 9 أشهر، على أن تعقد أولى جلساتها اليوم السبت المقبل.

وتقسمت الحقائب الوزارية على رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" 11 وزيرا، "تيار المستقبل"6 وزراء، حزب "القوات اللبنانية" 4 وزراء، "حركة أمل" 3 وزراء، "حزب الله" 3 وزراء، "الحزب التقدمي الإشتراكي" وزيرين، "تيار المردة" وزير.