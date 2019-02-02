بعد الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج.. روسيا النفطية في هبوط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت بيانات أصدرتها وزارة الطاقة يوم السبت أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.38 مليون برميل يوميا في كانون الثاني/ يناير الفائت، بانخفاض قدره 35 ألف برميل يوميا عن مستوى تشرين الأول/ أكتوبر الفائت عام 2018، المرجع الأساسي لاتفاق عالمي بشأن خفض الإنتاج.

وبهذه البيانات لا تحقق روسيا مستوى خفض الإنتاج المستهدف. ويقابل هذا مستوى إنتاج بلغ 11.45 مليون برميل يوميا في كانون الأول/ ديسمبر، وهو مستوى قياسي شهري مرتفع. بلغ حجم الإنتاج بالطن 48.113 مليون مقارنة مع 48.442 مليون في كانون الأول/ ديسمبر.

وقد هبطت صادرات روسيا النفطية عبر خطوط الأنابيب في كانون الثاني/ يناير إلى 4.313 مليون برميل يوميا من 4.496 مليون برميل يوميا في كانون الأول/ ديسمبر.

وكانت قد خفضت "روسنفت"، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم من حيث الإمدادات، حجم إنتاجها 0.1 في المئة الشهر الماضي مقارنة مع كانون الأول/ ديسمبر. بينما خفضت "لوك أويل"، ثاني أكبر شركة روسية منتجة للنفط، إمداداتها بنسبة 0.8 في المئة.