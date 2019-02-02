شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بصفوف المليشيا بانفجار لغم زرعته في البيضاء والان مع التفاصيل

سقط قتلى وجرحى بصفوف مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم السبت جراء انفجار لغم أرضي زرعته في محيط مواقعها بمديرية ذي بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر إن قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة في موقع المختبي بمديرية ذي ناعم جراء انفجار لغم ارضي - قبل قليل - كانت قد زرعته بوقت سابق .

وأكدت المصادر إن مليشيا الحوثي زرعت مئات الألغام في معظم مناطق وطرقات بالمديرية وأودت بحياة وإصابة العديد من المدنيين الى جانب نفوق مئات من الماشية والاغنام.