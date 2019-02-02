شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير بقاعدة عسكرية جنوب الصومال والان مع التفاصيل

أعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة، مسئوليتها عن انفجار سيارة مفخخة، اجتاحت قاعدة عسكرية إثيوبية بجنوب الصومال، صباح اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل 16 جنديًا إثيوبيًا.

وأضافت الحركة - في بيان نشرته على موقعها حسبما ذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية - أن الهجوم وقع ببلدة "بارديرا" بمنطقة "جدو" جنوبي البلاد.

وأشارت الإذاعة إلى أن أي مصادر رسمية لم تؤكد وقوع قتلى في صفوف القوات الإثيوبية.

يذكر أن القوات الصومالية المدعومة من قبل بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام كانت قد استعادت بلدة "بارديرا" من حركة الشباب المتطرفة بعدما شنت هجوما عسكريا عليها في عام 2015.

