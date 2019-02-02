البابا فرنسيس يدعو لجعل الشرق الأوسط "أرض سلام" بدلا من "ساحة حرب"

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دعا قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى إنهاء الصراعات في منطقة الشرق الأوسط لتصبح "أرض سلام" بدلا من "ساحة حرب"، وفقا للعين الإخبارية.
وفي نداء أطلقه لأعضاء اللجنة الدولية المختلطة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، قال البابا: “يجب أن تصبح منطقة الشرق الأوسط أرض سلام، فلا يمكنها أن تظل ساحة حرب”.
وأضاف "لقاؤكم أعادني بالذاكرة إلى الاجتماع الأخير في باري، الذي شهد لقاء رؤساء الكنائس في يوم صلاة وتأمل عميقين، حول الوضع في الشرق الأوسط"، وهي "تجربة آمل أن تتكرر".
وتابع "أريد أن أؤكد قربي من جميع المؤمنين في الشرق الأوسط، فضلا عن صلاتي لكي يمكن لتلك الأراضي الفريدة من نوعها في خطة الخلاص الإلهية أن ترى فجر السلام يلوح بعد ليل طويل من الصراعات".
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