شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إصدار قرار بمعاقبة من يمجد صدام حسين والان مع التفاصيل
كشف مجلس القضاء الأعلى بالعراق اليوم السبت، حقيقة إصدار قرار بمعاقبة من يمجد الرئيس الأسبق صدام حسين على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث نفى المجلس صدور مثل هذا القرار، حيث أكد في بيان أصدره اليوم، أن الأخبار التي تداولها عن هذا الأمر عارية تمامًا من الصحة.
كما أوضح المكتب أن تشريع أي قانون يتضمن تجريم فعل ما ومن ثم عقوبة ذلك الفعل، هو من اختصاص مجلس النواب فقط باعتباره الجهة المختصة بتشريع القوانين دستوريًا.
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