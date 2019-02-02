شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجور تستعيد مناطق استراتيجية كانت تحت سيطرة مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

تمكنت قبائل حجور على مناطق استراتيجية بمحافظة حجة كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي في أول هجوم للقبائل.

ونقلت وكالة سبأ عن قيادي ميداني قوله، إن مقاتلي قبائل حجور شنوا أولى هجماتهم على مواقع جماعة الحوثي التي كانت تقصف قرى وأبناء المنطقة منها.

وأوضح أنهم تمكنوا خلال الهجوم من السيطرة على جبل المنصورة ومنطقة قرعه التي كانت تتخذها المليشيات مركزا لقصف منطقة العبيسة.

وذكر المصدر أن أبناء القبائل يسطرون اروع الملاحم البطولة في التصدي لجماعة الحوثي المدعومة في أيران والدفاع عن معركة استعادة الدولة والجمهورية.

