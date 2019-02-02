شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.1 يضرب منطقة قبالة ساحل جزيرة سومطرة في إندونيسيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:17 مساءً, 2 فبراير 2019 م المناطق - واس ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر اليوم منطقة قبالة ساحل جزيرة سومطرة في إندونيسيا على عمق عشرة كيلومترات.

وأوضحت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار وليس هناك احتمالات لحدوث موجات مد بحري عاتية بسبب الزلزال.

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